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Спортивный директор "Оренбурга": говорили с латиносами. Они сказали, что готовы играть за сборную России

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о разговоре с латиноамериканскими игроками команды.
ФК "Оренбург"
- Когда история с бразильцами из "Зенита" только началась, все стали это обсуждать. Естественно, мы закинули удочку в обычной беседе: "Ну что, пойдете в сборную России?" Они ответили: "Да, давай". Но конкретно этим заниматься достаточно сложно, надо прожить в стране какое-то количество времени. К тому же непонятно, надо ли это ребятам реально.

Напомним, ранее стало известно, что два бразильских футболиста санкт-петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо стали гражданами Российской Федерации после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В "Оренбурге" выступают несколько игроков, представляющих различные страны Южной Америки: Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Брайан Мансилья и Матиас Перес являются гражданами Аргентины, Джимми Марин имеет паспорт Коста-Рики, а Диего Акоста является парагвайцем. Стоит отметить, что почти все латиноамериканские игроки "Оренбурга" пополнили состав уральской команды только в этом сезоне. Возраст легионеров из стран Латинской Америки не доходит до 30 лет.

Источник: "РБ Спорт"


Оренбург Андреев
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