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Черчесов – о Дзюбе в "Локомотиве": никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность

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Наставник будапештского "Ференцвароша" Станислав Черчесов отреагировал на хет-трик новичка "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота "Ростова" (3:1) в выездном матче 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
– Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Рад, что Дзюба опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру. Мог ли Дзюба оказаться в "Ференцвароше"? У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня. Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело – отношения между людьми, и совсем другое – возможности для определенных деловых предложений, – цитирует Черчесова ТАСС.

Новичок "Локомотива" Артем Дзюба ярко дебютировал в составе своей новой команды в чемпионате России, оформив хет-трик в ворота "Ростова" (3:1) в субботней встрече 18-го тура. В двух предыдущих товарищеских играх "железнодорожников", а также в двух кубковых матчах со "Спартаком" экс-футболисту "Зенита" отличиться не удалось.

34-летний форвард выступал под началом Станислава Черчесова в национальной команде России и в московском "Спартаке".


Черчесов С Дзюба Локомотив Ференцварош
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