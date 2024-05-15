Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
20:45
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
21:45
ЧелсиНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:30
КадисНе начат
Райо Вальекано
20:30
ГранадаНе начат
Сельта
23:00
АтлетикНе начат
Хетафе
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
22:00
МарсельНе начат
Ницца
22:00
ПСЖНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
22:00
ЮвентусНе начат

Зиньковский - о потере места в основе: Слишкович сказал, что у меня нет желания на тренировках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, почему он не выходит в основе при Владимире Слишковиче.

Фото: "Чемпионат"
"Без понятия с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо до этого 28 лет было желание, а сейчас нет", - сказал Зиньковский.

При этом футболист отметил, что у него "нормальные отношения" с Владимиром Слишковичем. В последнем матче "красно-белые" проиграли "Балтики" (1:0) в финале Пути регионов Кубка России. Зиньковский в очередной раз не принял участие в матче.

Напомним, руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку бывшего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля. Вместо него назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, сейчас он занимает пост временно исполняющего обязанности главного тренера.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Слишкович Антон Зиньковский Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится