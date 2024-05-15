"Без понятия с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо до этого 28 лет было желание, а сейчас нет", - сказал Зиньковский.
При этом футболист отметил, что у него "нормальные отношения" с Владимиром Слишковичем. В последнем матче "красно-белые" проиграли "Балтики" (1:0) в финале Пути регионов Кубка России. Зиньковский в очередной раз не принял участие в матче.
Напомним, руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку бывшего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля. Вместо него назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, сейчас он занимает пост временно исполняющего обязанности главного тренера.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский - о потере места в основе: Слишкович сказал, что у меня нет желания на тренировках
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, почему он не выходит в основе при Владимире Слишковиче.
Фото: "Чемпионат"