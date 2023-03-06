- Невызов Дзюбы? Он не панацея, чтобы о нем постоянно трещать. Не вызвали и не вызвали, фиг с ним. Карпин же сказал, что будет наигрывать молодежь. Зачем этой команде Дзюба. Да, он забил три "Ростову", молодец. Но сути дела это не меняет, - приводит мнение Колоскова "РБ Спорт".
Сегодня официальные ресурсы сборной России объявили список игроков, которые будут претендовать на попадание в окончательный список национальной команды на товарищеские поединки. В списке с 41 футболистом не оказалось бывшего капитана Артем Дзюбы, который этой зимой вернулся в РПЛ из Турции и теперь защищает цвета "Локомотива". В своем первом же матче в российском первенстве лучший бомбардир в истории РПЛ сумел отметиться в ворота "Ростова" Валерия Карпина, который одновременно с должностью тренера ростовчан является наставником сборной России. Свой последний матч за национальную команду Дзюба провел против Дании (1:4) в рамках Евро-2020. После чего Артем вызывался на матчи отбора к ЧМ-2022, но отказывался от приезда в команду.
Колосков - о составе сборной России: Карпин же сказал, что будет наигрывать молодежь. Зачем этой команде Дзюба
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями по поводу состава сборной России на товарищеские поединки и об отсутствии в списке форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК " Локомотив"