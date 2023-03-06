- В таблицу на отдыхе иногда заглядывал, но в последнее время нет. После «Ростова» эмоционально стало легче. Хорошо, что добились уверенной победы, это добавило сил. Понимаем, что все может получиться. Моя роль никак не изменилась. Все, что требуют — стараюсь выполнять, - приводит комментарий Карпукаса "Матч ТВ".
В 18-м туре "Локомотиву" удалось подняться на одну строчку в таблице благодаря уверенной победе над "Ростовом" (3:1). Теперь столичный коллектив с 16 очками располагается на 13-м месте, которое тоже отправляет команду в стыки за право участвовать в РПЛ. 20-летний россиянин Артем Карпукас, играющий на позиции опорного хавбека, вышел в основе железнодорожников и провел на футбольном поле 73 игровые минуты. Всего в этом сезоне воспитанник "Локомотива" провел за свой родной клуб 23 поединка (16 в РПЛ и 7 в Кубке России), в которых сумел отметиться 1 точным попаданием. В следующем туре команда Михаила Галактионова приедет в гости к грозненскому "Ахмату".
Карпукас: после "Ростова" эмоционально стало легче. Хорошо, что добились уверенной победы
Российский футболист "Локомотива" Артем Карпукас поделился мыслями по поводу победы над "Ростовом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"