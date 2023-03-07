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"РБ Спорт": РПЛ признала поле в Лужниках непригодным для проведения матча "Торпедо" - "Урал"

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РПЛ признала газон в Лужниках непригодным для проведения встречи "Торпедо" - "Урал" в рамках 19 тура чемпионата России по результатам инспекционной проверки.
Фото: Sports.ru
Как сообщает источник, российская Премьер-лига провела проверку поля в Лужниках и по ее по результатам признала газон непригодным для матча 19 тура РПЛ, в котором московское "Торпедо" должно было принять "Урал".

футбольная лига направила в "автозаводцам" акт оценки состояния поверхности поля после повторной инспекции комиссии РФС-РПЛ по допуску футбольных полей. По ее итогам было выявлено, что в настоящее время поверхность футбольного поля непригодна для проведения матча с екатеринбургским "Уралом" в рамках 19 тура чемпионата страны. Также сообщается, что Лига просит "черно-белых" определить резервный стадион и сообщить о месте проведения матча до 7 марта. По информации источника, резервная арена "Торпедо" - "Арена Химки", которая в ближайшем туре свободна.

Напомним, столичное "Торпедо" сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Московский коллектив набрал всего 7 очков в 18 сыгранных матчах. "Урал" расположился на 10 строчке. В их активе 22 балла.

Источник: "РБ Спорт"


Торпедо Урал РПЛ
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