Как сообщает источник, российская Премьер-лига провела проверку поля в Лужниках и по ее по результатам признала газон непригодным для матча 19 тура РПЛ, в котором московское "Торпедо" должно было принять "Урал".
футбольная лига направила в "автозаводцам" акт оценки состояния поверхности поля после повторной инспекции комиссии РФС-РПЛ по допуску футбольных полей. По ее итогам было выявлено, что в настоящее время поверхность футбольного поля непригодна для проведения матча с екатеринбургским "Уралом" в рамках 19 тура чемпионата страны. Также сообщается, что Лига просит "черно-белых" определить резервный стадион и сообщить о месте проведения матча до 7 марта. По информации источника, резервная арена "Торпедо" - "Арена Химки", которая в ближайшем туре свободна.
Напомним, столичное "Торпедо" сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Московский коллектив набрал всего 7 очков в 18 сыгранных матчах. "Урал" расположился на 10 строчке. В их активе 22 балла.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": РПЛ признала поле в Лужниках непригодным для проведения матча "Торпедо" - "Урал"
РПЛ признала газон в Лужниках непригодным для проведения встречи "Торпедо" - "Урал" в рамках 19 тура чемпионата России по результатам инспекционной проверки.
Фото: Sports.ru