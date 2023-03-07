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Пресс-служба сборной Армении: переговоры с Тикнизяном были, решение принято

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Пресс-служба сборной Армении прокомментировала вызов защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, ранее представлявшего национальные команды России.
Фото: РПЛ
"Как удалось убедить? На данный момент мы не даем никаких комментариев по этому поводу. В комментарии к своему приглашению сам игрок уже объяснил все. Переговоры были, решения принято, ничего большего добавить на данный момент не могу", - приводит слова пресс-службы сборной Армении "СЭ".

Сегодня, 7 марта, стало известно, что 23-летний защитник Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении и откликнулся на вызов в национальную сборную этой страны. Ранее футболист, являющийся воспитанником московского ЦСКА, представлял юношескую и молодежную сборные России. Игрок перешел в стан "Локомотива" в августе 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за "железнодорожников" во всех соревнованиях, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи.

Сборная Армении примет участие в квалификации к Евро-2024 против сборной Турции. Встреча состоится 25 марта.


Тикнизян Сборная Армении
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