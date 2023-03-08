- Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось.
Отметим, что сборная России и российские клубы по-прежнему отстранены от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА, которое было принято после событий февраля 2022 года. В европейских соревнованиях также лишились права участвовать и российские арбитры. Сергей Карасев работал в матчах Лиги чемпионов и европейских отборов к турнирам сборных.
Источник: "Чемпионат"
Судья Карасев: решение ФИФА не допускать российских арбитров до матчей в Европе - политика
Российский судья Сергей Карасев назвал политическим решение о неучастии арбитров из России в европейских матчах.
Global Look Press