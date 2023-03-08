Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
23:00
ПСЖНе начат
П1 1.76X 4.6П2 4.2
Тоттенхэм
23:00
МиланНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.7
Реклама лига ставок Сделать ставку

Судья Карасев: решение ФИФА не допускать российских арбитров до матчей в Европе - политика

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский судья Сергей Карасев назвал политическим решение о неучастии арбитров из России в европейских матчах.
Global Look Press
- Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось.

Отметим, что сборная России и российские клубы по-прежнему отстранены от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА, которое было принято после событий февраля 2022 года. В европейских соревнованиях также лишились права участвовать и российские арбитры. Сергей Карасев работал в матчах Лиги чемпионов и европейских отборов к турнирам сборных.

Источник: "Чемпионат"


Карасев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Камоцци: Карпин - лучший российский тренер. Семак - неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял 1
ЭСК признал ошибочным решение Турбина назначить пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Ахматом" 2
Градиленко: мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Надо деньги направлять на развитие детского футбола
Судья Карасев: решение ФИФА не допускать российских арбитров до матчей в Европе - политика 1
Черчесов: Дзюба - классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в РПЛ
Ширл: по факту раньше в РПЛ конкуренции было больше, соперники "Зенита" были укомплектованы сильными легионерами
Озбилиз: хотел бы, чтобы Захарян представлял сборную Армении и чтобы он сердцем желал этого
Скончался экс-тренер сборной России Итало Гальбьяти
Спортдиректор "Оренбурга": полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа находится в нашем шорт-листе
Зуев: мой переход в "Крылья Советов" задерживался из-за необходимости его одобрения советом директоров
Ширл: говорить, что "Зенит" выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так
Защитник "Спартака" Маслов: терять очки очень неприятно, но шансы на чемпионство, наверное, есть всегда
Быстров – об отмененном голе Соболева: обычная ошибка, стечение обстоятельств. Я бы тоже остановил игру 1
Reuters: экс-капитан сборной Сирии Аль-Салих пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью
Семин: Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком" 6