- Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщали о плане провести товарищеский матч со сборной Ирана в Тегеране 23 марта. По сообщениям СМИ, также планируется встреча с Ираком 27 марта в Сочи. Сборная России вынуждена проводить товарищеские матчи из-за запрета на участие в официальных международных матчах со стороны ФИФА и УЕФА, который был введен после событий февраля прошлого года.
Источник: Sport24
Ещенко - о матчах с Ираном и Ираком: они очень важны для нас. Это очень необходимо для всего российского футбола
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил идею проведения товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Ирака.
ФК "Спартак"