Переговоры между "Зенитом" и Кузяевым, контракт которого с петербуржцам истекает в конце текущего сезона, могут быть возобновлены летом. Полузащитник сборной России не рассматривает возможность выступления за другие команды РПЛ. Приоритетом для футболиста является переезд в европейский чемпионат. Кузяев хочет выступать в команде, которая играет в еврокубках. Агенты футболиста уже предложили его услуги турецким клубам.
Источник: Metaratings
Metaratings: Кузяев и "Зенит" приостановили переговоры о продлении контракта. Игрока предложили турецким клубам
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев приостановил переговоры с клубом о продлении контракта.
ФК "Зенит"