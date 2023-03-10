- Сможет ли "Локомотив" не вылететь? Разница в сравнении с первой частью сезона уже есть. Хуже быть не могло! По первым играм трудно однозначно сказать, во что будет играть "Локомотив". Но то, что команда хорошо готова физически - факт. Это дает позитива. Плюс "Локо" качественно усилился. Новые игроки должны дать результат, - передает слова Сычева Sport24.
Московский "Локомотив" осеннюю часть сезона завершил на 14 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей, набрав 13 очков в 17 играх. После возобновления сезона красно-зеленые уступили в двухматчевом противостоянии 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России московскому "Спартаку" (0:1, 2:4) и победили на выезде "Ростов" в рамках 18 тура РПЛ. После 18 матчей в активе "Локомотива" 16 очков, в данный момент клуб занимает 13 место.
Сычев - о борьбе "Локомотива" за невылет: разница в сравнении с первой частью сезона уже есть, хуже быть не могло
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал рестарт "железнодорожников" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"