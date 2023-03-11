По информации источника, итальянский клуб, возглавляемый Джан Пьеро Гасперини, проявлял интерес к футболисту "Спартака", однако так и не сделал московскому клубу конкретного предложения, из-за чего трансфер Руслана Литвинова в "Аталанту" так и не состоялся.
21-летний уроженец Воронежа Руслан Литвинов является воспитанником "Спартака", прошедшим через академию московской команды. В текущем сезоне полузащитник, оцениваемый авторитетным интернет-порталом Transfermarkt в 2,8 миллиона евро, сыграл за красно-белых 22 матча во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Руслан Литвинов мог перейти из "Спартака" в "Аталанту"
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов заинтересовал "Аталанту".
ФК "Спартак"