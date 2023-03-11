Гладилин: разговоры о судействе, заговорах - от лукавого. Абаскаль чуть не потерял очки и переводит на судью свою вину

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.08X 12П2 28
ЦСКА
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
НефтехимикНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.35
Рубин
15:00
Волга УлНе начат
П1 1.45X 4.4П2 7
Краснодар-2
15:00
БалтикаНе начат
П1 5.2X 3.7П2 1.68
Волгарь
15:00
УфаНе начат
П1 2.42X 3.25П2 2.95
Арсенал Тула
16:00
РодинаНе начат
П1 2.17X 3.3П2 3.35
СКА-Хабаровск
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.14X 3.25П2 3.5
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.44

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
АрсеналНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.51
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.32X 3.2П2 3.35
Манчестер Юнайтед
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.32X 5.6П2 9.6
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.59X 3.95П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.45X 2.85П2 2.49
Севилья
18:15
АльмерияНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.82X 3.8П2 4.4
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.26

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
14:30
ТориноНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Верона
17:00
МонцаНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.85
Кремонезе
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.83
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.37X 4.7П2 10

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.96X 3.6П2 3.9
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.38X 3.2П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
15:00
ЛансНе начат
П1 4.9X 3.55П2 1.8
Нант
17:00
НиццаНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6
Анже
17:00
ТулузаНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.04
Аяччо
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47
Лорьян
17:00
ТруаНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.3
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.87X 3.75П2 4.2
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.44X 4.8П2 7.4
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Гладилин: разговоры о судействе, заговорах - от лукавого. Абаскаль чуть не потерял очки и переводит на судью свою вину

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин дал комментарий по итогам победы красно-белых в 19 туре РПЛ над воронежским "Факелом" (3:2).
Фото: Reuters
- Я считаю, что разговоры о судействе, о заговорах - это от лукавого. Нет этого. Если кто-то ошибся, он признается в этом, как Мешков, который после матча с "Уралом" заявил, что рано свистнул. Нет сейчас такого, чтобы кого-то плавили, кому-то помогали, что есть какие-то указания. Это всё в голове. Это оправдание, которое у меня вызывает раздражение. Реакция Абаскаля? Он молодой. Ведя 2:0, надо было не сидеть на лавочке, а подсказать, чтобы футболисты спокойно играли. А когда счет стал 2:2 и Абаскаль чуть второй ляп не получил в виде потери очков, сразу задергался. Это его вина. А он стал ее переводить на судью. Это неправильно, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".

Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" завершился победой красно-белых со счетом 3:2. На 42 минуте игры красно-белые повели в счете 2:0 после дубля атакующего полузащитника Квинси Промеса, однако еще до перерыва позволили сопернику сравнять счет, один из своих голов "Факел" забил с пенальти, назначенного с помощью ВАР. В первом тайме рефери не назначил пенальти за возможное попадание в руку защитника "Факела", в ходе доигровки этого эпизода был забит первый гол хозяев поля. На 40 минуте из-за нарушения правил со стороны партнера по команде не был засчитан гол спартаковца Александра Соболева, после розыгрыша назначенного за этот фол штрафного удара красно-белые перехватили мяч и забили свой второй засчитанный гол.

После финального свистка 33-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль направился со скамейки в сторону 50-летнего главного арбитра матча Владислава Безбородова, однако был остановлен по пути членами тренерского штаба и игроками команды. В послематчевом интервью Абаскаль критически высказался о судействе.

Абаскаль – о судействе Безбородова: иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру

Пять забитых мячей, голевой юбилей Промеса и победа в концовке. «Факел» жег, но «Спартак» остался в погоне за «Зенитом»


Спартак Факел Абаскаль Гладилин
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