- Я считаю, что разговоры о судействе, о заговорах - это от лукавого. Нет этого. Если кто-то ошибся, он признается в этом, как Мешков, который после матча с "Уралом" заявил, что рано свистнул. Нет сейчас такого, чтобы кого-то плавили, кому-то помогали, что есть какие-то указания. Это всё в голове. Это оправдание, которое у меня вызывает раздражение. Реакция Абаскаля? Он молодой. Ведя 2:0, надо было не сидеть на лавочке, а подсказать, чтобы футболисты спокойно играли. А когда счет стал 2:2 и Абаскаль чуть второй ляп не получил в виде потери очков, сразу задергался. Это его вина. А он стал ее переводить на судью. Это неправильно, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" завершился победой красно-белых со счетом 3:2. На 42 минуте игры красно-белые повели в счете 2:0 после дубля атакующего полузащитника Квинси Промеса, однако еще до перерыва позволили сопернику сравнять счет, один из своих голов "Факел" забил с пенальти, назначенного с помощью ВАР. В первом тайме рефери не назначил пенальти за возможное попадание в руку защитника "Факела", в ходе доигровки этого эпизода был забит первый гол хозяев поля. На 40 минуте из-за нарушения правил со стороны партнера по команде не был засчитан гол спартаковца Александра Соболева, после розыгрыша назначенного за этот фол штрафного удара красно-белые перехватили мяч и забили свой второй засчитанный гол.
После финального свистка 33-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль направился со скамейки в сторону 50-летнего главного арбитра матча Владислава Безбородова, однако был остановлен по пути членами тренерского штаба и игроками команды. В послематчевом интервью Абаскаль критически высказался о судействе.
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Гладилин: разговоры о судействе, заговорах - от лукавого. Абаскаль чуть не потерял очки и переводит на судью свою вину
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин дал комментарий по итогам победы красно-белых в 19 туре РПЛ над воронежским "Факелом" (3:2).
Фото: Reuters