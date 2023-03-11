- Пограничный эпизод с отмененным голом. Мне показалось, что был блок… Могли поставить штрафной, а могли и не поставить. Всё нормально. Главное, что мы выиграли, - передает слова Зиньковского "Чемпионат".
В рамках 19 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" победил на своем поле воронежский "Факел" со счетом 3:2. На 40 минуте матча при счете 1:0 главный рефери Владислав Безбородов не засчитал гол, забитый нападающим красно-белых Александром Соболевым, трактовав борьбу полузащитника Руслана Литвинова с игроком "Факела" как нарушение правил. Видеоарбитр Евгений Кукуляк подтвердил его решение. В результате розыгрыша "Факелом" штрафного удара за этот фол "Спартак" перехватил мяч и удвоил счет после выхода один на один с вратарем вингера Квинси Промеса.
Зиньковский: с отмененным голом Соболева пограничный эпизод, показалось, что был блок. Главное, что мы выиграли
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал победу красно-белых над "Факелом" (3:2) в матче 19 тура РПЛ.
Фото: МатчТВ