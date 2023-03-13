- Квинси — один из лучших игроков и легионеров в истории "Спартака". Само достижение говорит о многом, поэтому что ни скажешь — все будет в точку. Хочется пожелать ему здоровья, чтобы продолжал в том же духе.
В последнем матче Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом" (3:2) нападающий "Спартака" Квинси Промес отметился голевым дублем, записав на свой счет 100-й и 101-й голы за красно-белых. Нидерландец стал первым легионером в истории команды, кому покорилось данное достижение, а также первым футболистом московской команды в XXI веке.
Источник: "Матч ТВ"
Баженов: Промес - один из лучших игроков в истории "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов назвал нападающего красно-белых Квинси Промеса одним из лучших футболистов в истории команды.
ФК "Спартак"