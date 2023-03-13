Писарский - о сериях матчей с "Динамо" и ЦСКА: "Крылья Советов" не устали играть в Москве. Мы тут как дома

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что самарцы не устали играть в Москве и чувствуют себя там как дома.

ФК "Крылья Советов"





Напомним, после рестарта сезона "Крылья Советов" сыграли три матча подряд с московским "Динамо", два из которых прошли в Москве. Сейчас самарцы проведут три матча с ЦСКА за очень короткий промежуток времени, два из которых также пройдут в столице России. Такое обстоятельство сложилось за счет жеребьевки Кубка России: в четвертьфинале Пути РПЛ "Крылья" играли с "Динамо", а в полуфинала сыграют с ЦСКА. - Серия матчей с ЦСКА после " Динамо "? В Москве играть не устали. Такое бывает. Чувствуем себя здесь почти как дома, - приводит слова Писарского "Спорт-Экспресс" Напомним, после рестарта сезона "Крылья Советов" сыграли три матча подряд с московским "Динамо", два из которых прошли в Москве. Сейчас самарцы проведут три матча с ЦСКА за очень короткий промежуток времени, два из которых также пройдут в столице России. Такое обстоятельство сложилось за счет жеребьевки Кубка России: в четвертьфинале Пути РПЛ "Крылья" играли с "Динамо", а в полуфинала сыграют с ЦСКА.