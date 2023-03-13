"Лучше играть, чем не играть. Думаю, что при нынешней ситуации в ближайшем будущем мы не сможем играть с европейскими сборными. Поэтому лучше соперничать с командами из Центральной Азии, чем не играть вообще", - цитирует Иванова "Vprognoze".
Сегодня, 13 марта, стало известно, что сборная России под руководством Валерия Карпина станет участником первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии. Турнир состоится в конце июня в столице Киргизии - Бишкеке и столице Узбекистана - Такшкенте. Участие в нем, помимо принимающих турнир национальных сборных, подтвердили команды Таджикистана, Ирана, Туркменистана и Афганистана.
Президент "Урала" Иванов - об участии сборной России в азиатском турнире: лучше играть, чем не играть
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями об участии сборной России в азиатском турнире.
Фото: ФК "Урал"