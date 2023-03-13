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Сафонов: не могу сказать, что уровень РПЛ снизился, все равно приходят сильные футболисты

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился своей точкой зрения на уровень российского футбола.
Фото: ФК "Краснодар"
- Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто?то уходит, а кто?то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился. В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет, - приводит мнение Сафонова "РБ Спорт".

В этом сезоне "Краснодар" по итогам 19 туров с 29 очками располагается на 7-й строчке. В осенней части сезона главным тренером южан был российский специалист Александр Сторожук. Во вторую часть сезона "быки" вошли уже с новым тренером. Им стал серб Владимир Ивич. Под его руководством "Краснодар" провел 4 поединка - в 2 Кубке России и 2 в РПЛ. На счету краснодарцев 1 победа над ЦСКА (1:0) и два поражения. Голкипер Краснодара Матвей Сафонов сумел 7 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности в 23 поединках. Воспитанник "быков" имеет на своем счету 37 пропущенных мячей во всех турнирах. В следующем туре команда Ивича сыграет в Москве против "Локомотива" Михаила Галактионова.


Краснодар Сафонов
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