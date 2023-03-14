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Динияр Билялетдинов: у "Локомотива" будет возможность побороться за трофей, запала и подготовки хватит

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Экс-полузащитник московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о шансах красно-зеленых в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если говорить о возможной победе "Локомотива" в Кубке России, то всё зависит, на кого попадет команда. Да, сейчас "железнодорожники" на подъеме, но еще два месяца играть в Кубке и чемпионате, хватит ли этого запала и подготовки, которую ребята приобретали в межсезонье? Я думаю, что хватит, и у "Локомотива" будет возможность побороться за трофей, тем более красно-зеленые кубковая команда, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Сегодня, 14 марта, московский "Локомотив" проведет выездной матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, соперником красно-зеленых будет выступающий в Первой лиге тольяттинский "Акрон". Для победы в турнире "железнодорожникам" необходимо одержать победы над шестью соперниками без права на поражение.

В случае победы над "Акроном" следующим оппонентом "Локомотива" станет один из победителей пар "Зенит" - "Динамо", "Пари НН" - "Ростов" и "Ахмат" - "Краснодар", далее при успехе москвичам придется играть с одним из клубов, выбывших в полуфинале верхней сетки плей-офф турнира (Пути РПЛ), им может стать "Спартак", ЦСКА, "Урал" или "Крылья Советов".


Кубок России Локомотив Билялетдинов Д
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