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Бушманов: противостояние с "Уралом" может закончиться как угодно. Но у "Спартака" больше игроков высокого уровня

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Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов в интервью Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с "Уралом".
Фото: Чемпионат.com
- "Спартак" наверняка будет играть в свой футбол, а это значит, мы увидим красивую и зрелищную игру. В целом же думаю, матч будет сложный, напряженный. Просто "Урал" сегодня - очень сильная команда.

- Как считаете, по содержанию эта игра будет похожа на матч обоих соперников в чемпионате десять дней назад?

- Я на это надеюсь. Надеюсь, что "Урал" тоже не станет закрываться и будет играть активно, будет прессинговать, в том числе. "Спартак" примерно в таком ключе играет. А это означает, еще раз повторю, должен быть интересный футбол для болельщиков.

- Какой результат ожидаете?

- Думаю, закончиться может как угодно. Это двухматчевое противостояние, и победитель определится во второй игре. Но, мне кажется, что "Спартак" сейчас должен победить: во-первых, он играет дома, во-вторых, наверняка будет какая-то ротация состава и у "Спартака", и у "Урала" тоже. Потому что уже чемпионат идет, и проходит дополнительный матч среди недели. И в этом смысле возможности у "Спартака" чуть больше. Хотя у "красно-белых" есть дисквалифицированные, которые могли бы помочь. Тем не менее все равно, даже с учетом дисквалификаций, возможностей для ротации состава у "Спартака" больше, чем у соперника. И у него больше игроков более высокого уровня.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Бушманов Спартак Урал Кубок России
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