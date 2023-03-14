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Агент Баринова – о возможном техническом поражении "Локомотива": компетентные органы разберутся

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Агент российского футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал информацию о возможном техническом поражении москвичей в матче Кубка России против Акрона (1:1, 6-7 пен.)
Фото: РИА Новости
- Есть регламент. Если была какая-то промашка, компетентные органы разберутся, - приводит комментарий Банатина Sport24.

Сегодня "Локомотив" в рамках 1/4 финала нижней сетки Кубка России гостил в Тольятти у местного "Акрона". Поединок закончился победой команды Евгения Калешина в серии 11-метровых (1:1, 7-6 пен.). Отметим, что решающий пенальти не реализовал российский защитник железнодорожников Иван Кузьмичев, непопавший по воротам. В игре принимал участие российский опорный хавбек столичного коллектива Дмитрий Баринов, выведший команду с капитанской повязкой. Он вышел в стартовом составе и провел на футбольном поле все 90 минут. По данным СМИ, россиянин не имел права участвовать в данной встрече, так как получил 2 предупреждения в предыдущем раунде со "Спартаком" (0:1, 2:4). По регламенту команде Михаила Галактионова могут присудить поражение 0:3.


Кубок России Акрон Локомотив Баринов
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