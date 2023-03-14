- Есть регламент. Если была какая-то промашка, компетентные органы разберутся, - приводит комментарий Банатина Sport24.
Сегодня "Локомотив" в рамках 1/4 финала нижней сетки Кубка России гостил в Тольятти у местного "Акрона". Поединок закончился победой команды Евгения Калешина в серии 11-метровых (1:1, 7-6 пен.). Отметим, что решающий пенальти не реализовал российский защитник железнодорожников Иван Кузьмичев, непопавший по воротам. В игре принимал участие российский опорный хавбек столичного коллектива Дмитрий Баринов, выведший команду с капитанской повязкой. Он вышел в стартовом составе и провел на футбольном поле все 90 минут. По данным СМИ, россиянин не имел права участвовать в данной встрече, так как получил 2 предупреждения в предыдущем раунде со "Спартаком" (0:1, 2:4). По регламенту команде Михаила Галактионова могут присудить поражение 0:3.
Агент Баринова – о возможном техническом поражении "Локомотива": компетентные органы разберутся
Агент российского футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал информацию о возможном техническом поражении москвичей в матче Кубка России против Акрона (1:1, 6-7 пен.)
Фото: РИА Новости