- Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Все-таки приезжает "Спартак" - действующий обладатель Кубка. И я уверен, придет вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале, - приводит слова Титова RT.
Московский "Спартак" сыграл на своем поле вничью со счетом 1:1 в первой игре двухматчевого противостояния с екатеринбургским "Уралом" в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. На гол красно-белых в исполнении Квинси Промеса гости ответили точным ударом Юрия Железнова. В прошлом сезоне "Спартак" стал обладателем Кубка России, одержав в финальном матче победу над московским "Динамо" со счетом 2:1.
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Титов: "Спартак" наверняка защитит свой титул в Кубке России в этом году
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался об ответной игре красно-белых в Екатеринбурге против "Урала" в рамках 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.
Фото: РФС