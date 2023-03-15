- Fan ID — дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идёт на пользу всем, - приводит слова Влута "Чемпионат".
Fan ID - электронный документ, который с декабря 2022 года необходим каждому болельщику, который хочет посетить мач Российской Премьер-Лиги в любом из городов и на любом из стадионов, принимающих встречи высшего дивизиона чемпионата России. После введения карты болельщика на большинстве стадионов РПЛ наблюдается заметное снижение посещаемости. На игру чемпионата в Москве между "Торпедо" и екатеринбургским "Уралом" пришло всего 207 человек.
Форвард "Урала" Влут: я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Мы должны играть при полных трибунах
Нападающий "Урала" Рай Влут высказался резко против закона о Fan ID, заявив, что не понимает, зачем нужна карта болельщика.
ФК "Урал"