По сведениям источника, активные переговоры между "быками" и стороной футболиста шли с осени 2018-го. В летнее межсезонье-2019 стороны согласовали сумму трансфера в размере 12 миллионов евро. Отмечается, что все участники сделки были удовлетворены условиями и были готовы поставить свои подписи под договором. Однако в последний момент нигерийца перехватил французский "Лилль".
Более того, источник добавляет, что летом 2019 года Осимхеном также интересовались столичные ЦСКА и "Спартак". В настоящее время 24-летний африканец возглавляет гонку бомбардиров Серии А. На счету одноклубника Хвичи Кварацхелии уже 19 забитых мячей в 22 играх чемпионата страны.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" мог подписать форварда "Наполи" Осимхена
Лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Италии Виктор Осимхен, выступающий за "Наполи", мог перейти в "Краснодар" летом 2019 года.
Фото: ФК "Наполи"