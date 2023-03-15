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Ловчев - о Кукуляке: руководители нашего футбола из Питера, только сильный человек пойдет против таких факторов

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Известный бывший российский футболист Евгений Ловчев поделился мыслями по поводу судейства матча Кубка России между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 6-5 пен.).
- С чем связано решение Кукуляка, почему так? Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов. Сидишь и улыбаешься — точно так же, как улыбался тренер "Динамо" Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось — почему не пенальти? Вы не видели удара по мячу? – высказал свое мнение Ловчев в телеграм-канале.

Главным героем кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуяна, сидевший на ВАР, не согласился с решение арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в Зените. Матч между командой Сергея Семака и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.

Сама игра сложилась для динамовцев довольно удачно. Подопечные сербского специалиста Славиши Йокановича сумели обыграть Зенит в серии 11-метровых и прошли в полуфинал нижней сетки Кубка России. Голкипер гостей Игорь Лещук отбил два удара. Это первая победа "Динамо" над петербуржским коллективом в гостях с 2014 года (3:0 тех.поражение). Следующего соперника москвичей определит жребий.


Кубок России Зенит Динамо Ловчев
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