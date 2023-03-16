По сведениям источника, скандинавский клуб обязан будет выплатить сине-бело-голубым задолженность по договору аренды голкипера. Сумма составляет примерно 400 тысяч евро. Чтобы избежать запрета на трансферы футболистов в ближайшие два окна и дополнительных санкций, "Юргорден" обязан погасить долги в 45-дневный срок, а также выплатить штраф.
Решение Палаты по разрешению споров ФИФА в пользу российского клуба стало прецедентом в текущей геополитической обстановке. Накануне Васютин защищал ворота "Зенита" в кубковой встрече с "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти). В серии послематчевых 11-метровых ему удалось отбить одну из попыток соперника.
"Зенит" выиграл дело у "Юргордена" по Васютину в Палате по разрешению споров ФИФА
Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск российского "Зенита" к шведскому "Юргордену" по поводу вратаря Александра Васютина.
Фото: ФК "Зенит"