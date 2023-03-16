Губерниев: то, что Зарема есть в российском футболе – огромный плюс. Временами она говорит о проблемах очень жестко

Спутница Леонида Федуна призвала "Спартак" и "Динамо" объединиться против "судейского беспредела", а также предложила перестать "жевать сопли и быть терпилами" и "уводить команду с поля" в случае ошибок рефери.
– В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы. Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а еще и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.
Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жестко. Ждем сейчас очередного заявления Салиховой, с кого нужно спрашивать. Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: "Пионер, ты в ответе за все!" – приводит слова Губерниева Metaratings.
Напомним, 36-летний арбитр категории ФИФА Евгений Кукуляк работал в качестве главного рефери на матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
На 66-й минуте встречи Кукуляк после личного видеопросмотра принял решение не назначать пенальти в ворота "Зенита" за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина со стороны полузащитника Клаудиньо, о котором сигнализировал ВАР Павел Кукуян.
Это судейское решение вызвало бурный общественный резонанс. Глава судей РФС Павел Каманцев объявил о том, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти, и будет отстранен на некоторое время от судейства матчей высшего дивизиона чемпионата России.
Скандал с Кукуляком – далеко не первый после возобновления сезона. Ранее назначений лишился Виталий Мешков из Димитрова. Подмосковный рефери грубо ошибся в матче РПЛ между "Спартаком" и "Уралом" (2:2). В концовке встречи на стадионе "Открытие Банк Арена" арбитр подал свисток преждевременно, в результате чего ему пришлось отменять правильно забитый гол нападающего красно-белых Александра Соболева. С тех пор рефери не привлекается к работе на играх чемпионата и Кубка России.
Губерниев: то, что Зарема есть в российском футболе – огромный плюс. Временами она говорит о проблемах очень жестко
Популярный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Заремы Салиховой о футбольных арбитрах.
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