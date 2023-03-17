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Агент: рано говорить, вернется ли Бистрович в ЦСКА

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Агент хорватского футболиста Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
- Пока рано говорить, вернется ли Бистрович в ЦСКА. Еще ничего не решено. Посмотрим ближе к лету, - приводит комментарий Вукмирицы Sport24.

Хорватский центральный хавбек Кристиян Бистрович пополнил состав ЦСКА в январе 2018 года. С того момента хорват провел за армейский коллектив 96 встреч, в них он сумел отметиться 8 точными попаданиями и 7 голевыми пасами. В этом сезоне Кристиян защищает цвета голландской "Фортуны". В активе футболиста 1 гол в 19 поединках. Контракт Бисторовича с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. В апреле хорватскому игроку исполнится 25 лет.


Бистрович ЦСКА
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