Baza: семью с тремя детьми не пустили на матч РПЛ из-за невозможности сделать Fan ID семимесячному ребенку

Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
РостовНе начат
П1 3.55X 3.45П2 2.09
Крылья Советов
16:30
АхматНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.6
Нижний Новгород
16:30
ТорпедоНе начат
П1 2.03X 3.2П2 4.3
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.55X 3.45П2 2.22

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
1 - 2 1 2
Шинник2 тайм
П1 17X 3.8П2 1.29
Кубань
16:00
ВелесНе начат
П1 2.33X 3.25П2 3.1
Динамо Мх
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.74X 3.65П2 4.8
Волга Ул
16:00
АланияНе начат
П1 3.4X 3.45П2 2.11
Нефтехимик
17:30
ВолгарьНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.66X 3.7П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
16:00
МальоркаНе начат
П1 1.94X 3.25П2 4.6
Реал Сосьедад
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.41X 4.7П2 8.4
Осасуна
18:15
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.15П2 2.6
Хетафе
20:30
СевильяНе начат
П1 2.85X 3П2 2.85
Барселона
23:00
РеалНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
14:30
ВеронаНе начат
П1 2.85X 3П2 2.8
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
П1 1.65X 3.8П2 5.8
Торино
17:00
НаполиНе начат
П1 4.8X 3.45П2 1.85
Лацио
20:00
РомаНе начат
П1 3.1X 2.95П2 2.8
Интер
22:45
ЮвентусНе начат
П1 1.98X 3.55П2 4.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.1П2 3.15
Байер
19:30
БаварияНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.7
Майнц
21:30
ФрайбургНе начат
П1 2.12X 3.4П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
15:00
МонакоНе начат
П1 5.8X 3.75П2 1.67
Труа
17:00
БрестНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.5
Страсбур
17:00
ОсерНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.9
Ницца
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
Монпелье
17:00
КлермонНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
Реймс
22:45
МарсельНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.6

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7
Реклама лига ставок Сделать ставку

Baza: семью с тремя детьми не пустили на матч РПЛ из-за невозможности сделать Fan ID семимесячному ребенку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации источника, пять человек не попали на матч 20 тура РПЛ "Урал" - "Динамо" из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного ребенка.
Фото: РИА Новости
Семью из Екатеринбурга из двух взрослых и троих детей не пропустили на "Екатеринбург Арену" во время матча 20 тура РПЛ "Урал" - "Динамо" (0:1) по причине отсутствия оформленного Fan ID у семимесячного ребенка, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, родители пытались сделать для маленького сына Fan ID, который уже был у всех остальных членов семьи, но не смогли, поскольку портал "Госуслуги" при попытке оформления не принимал фотографию малыша. Сообщается, что в итоге семья пошла на матч без оформленного цифрового паспорта болельщика, надеясь, что к его наличию у 7-месячного ребенка службы безопасности придираться не будут - однако на стадион их не пропустили.

Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Динамо" завершился победой гостей со счетом 1:0, единственный гол на 89 минуте забил нападающий Константин Тюкавин. Посещаемость матча составила 5981 человек. Это поражение оборвало 16-матчевую беспроигрышную серию "шмелей".


Урал Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Григорий Иванов - о скандале с недопуском на матч "Урала" 7-месячного малыша из-за Fan ID: разбираемся с ситуацией
Ван Нистелрой - о матче "Фейеноорда" и "Шахтера" в ЛЕ: я дважды протер глаза, когда увидел финальный счет
"Химки" – "Ростов": стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Сперцян - об интересе "Милана": на меня оттуда никто не выходил. Пока не знаю, где хотел бы играть
Агент форварда Янку: летом решим, вернется ли он в "Ахмат" 1
Гвардиола: я заменил Холанда, чтобы он не побил рекорд Месси в Кубке Англии 1
Дзюба: в перерыве Галактионов нас жестко встряхнул. Было похоже на Алекса Фергюсона, когда там бутсы летали 3
Baza: семью с тремя детьми не пустили на матч РПЛ из-за невозможности сделать Fan ID семимесячному ребенку 14
Гладилин: как только "Спартак" надеется сыграть за счет класса, у него возникают проблемы 4
Игрок Медиалиги Крюков: результат говорит сам за себя - Дзюба пришел, и "Локомотив" выиграл три матча подряд эксклюзив
Агент Гарре - о получении гражданства РФ: Бенхамину комфортно и хорошо в России, он видит возможность играть за сборную 1
Быстров: с 9 иностранцами "Краснодар" играет намного хуже, чем с 11 своими воспитанниками 6
Гладилин: "Спартак" в первом тайме не проснулся, "Оренбург" был больше настроен на результат
Из антигероев в герои – за один перерыв. Дзюба отдал и забил, а «Локомотив» перевернул безнадежный матч с «Краснодаром» 1
ЦСКА - "Зенит". Где смотреть онлайн матча 19 марта 2023