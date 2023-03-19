Семью из Екатеринбурга из двух взрослых и троих детей не пропустили на "Екатеринбург Арену" во время матча 20 тура РПЛ "Урал" - "Динамо" (0:1) по причине отсутствия оформленного Fan ID у семимесячного ребенка, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, родители пытались сделать для маленького сына Fan ID, который уже был у всех остальных членов семьи, но не смогли, поскольку портал "Госуслуги" при попытке оформления не принимал фотографию малыша. Сообщается, что в итоге семья пошла на матч без оформленного цифрового паспорта болельщика, надеясь, что к его наличию у 7-месячного ребенка службы безопасности придираться не будут - однако на стадион их не пропустили.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Динамо" завершился победой гостей со счетом 1:0, единственный гол на 89 минуте забил нападающий Константин Тюкавин. Посещаемость матча составила 5981 человек. Это поражение оборвало 16-матчевую беспроигрышную серию "шмелей".
Baza: семью с тремя детьми не пустили на матч РПЛ из-за невозможности сделать Fan ID семимесячному ребенку
По информации источника, пять человек не попали на матч 20 тура РПЛ "Урал" - "Динамо" из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного ребенка.
Фото: РИА Новости