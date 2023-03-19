"Клуб разбирается с данной ситуацией. Пока нет никакой конкретики. Сообщим, как появится информация", - приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что семью из Екатеринбурга, состоящую из двух взрослых и троих детей не пропустили на "Екатеринбург Арену" на матч 20 тура чемпионата России "Урал" - "Динамо" (0:1) по причине отсутствия оформленного Fan ID у семимесячного ребенка. Сообщалось, что родители пытались сделать для маленького сына Fan ID, который уже был у всех остальных членов семьи, но не смогли, так как сайт "Госуслуги" при попытке оформления не принимал фотографию ребенка.
Григорий Иванов - о скандале с недопуском на матч "Урала" 7-месячного малыша из-за Fan ID: разбираемся с ситуацией
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возникшую информацию о недопуске на стадион семьи болельщиков на матч 20 тура РПЛ с московским "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Урал"