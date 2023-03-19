- Сборная Ирана? Вообще ничего не знаю, будут теории, Карпин расскажет об этой -команде, будем готовиться, - приводит слова Тюкавина ютуб-канал сборной России.
Российский центрфорвард Константин Тюкавин был вызван Валерием Карпиным на мартовский сбор национальной команды и контрольные поединки против Ирана и Ирака. Футболист "Динамо" в этом сезоне провел за москвичей 28 встреч, в которых ему удалось 9 отправить мяч в сетку ворот своих соперников. Также на счету игрока 3 голевых пасов. Для того, чтобы отметиться голевым действием Константину необходимо примерно 133 игровые минуты. В активе Тюкавина всего один поединок за сборную России. Форвард сыграл 15 минут в матче отбора к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).
Тюкавин: сборная Ирана? Ничего не знаю, но Карпин расскажет
Российский футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался по поводу предстоящего матча против сборной Ирана.
Фото: "Чемпионат"