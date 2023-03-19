По сведениям СМИ, российский центральный хавбек "Пари НН" Ярослав Михайлов, вышедший сегодня в основе нижегородцев на матч 20-го тура против "Торпедо" (1:1) не имел права по регламенту российского первенства участвовать в данной встречи. Футболист должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Отметим, что 2 желтые карточки Михайлов получил еще, выступая за "Зенит-2" во Второй лиге, В 19-м туре РПЛ Ярослав получил предупреждение в игре против "Ростова" (1:2). Теперь нижегородскому коллективу может грозить поражение 0:3.
Ярослав Михайлов пополнил состав "Пари НН" летом 2022 года. С того момента воспитанник "Зенита" провел за коллектив из Нижнего Новгорода 26 встреч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 2 голами и 4 голевыми пасами. Отметим, что похожая ситуация произошла в матче Кубка России между "Акроном" и "Локомотивом" (1:1, 6-5 пен.). В игре принял участие хавбек москвичей Дмитрий Баринов, который также должен был пропускать матч из-за перебора желтых.
Источник: "СЭ"
"СЭ": хавбек "Пари НН" Михайлов не имел права играть с "Торпедо". Нижегородцам могут присудить техническое поражение
Российский футболист "Пари НН" Ярослав Михайлов должен был пропускать матч 20-го тура против "Торпедо".
Фото: соц.сети