- Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом.
Ранее Андрей Канчельскис в одном из своих интервью заявил, что результат сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года был "проплачен". В частности бывший футболист "Манчестер Юнайтед" утверждал, что российская сборная смогла обыграть Испанию в 1/8 финала благодаря договоренности с представителями государственной власти европейской страны. Напомним, чемпионат мира 2018 года стал самым успешным для сборной России в истории. Никогда прежде российская национальная команда не добиралась до четвертьфинала мирового первенства.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Канчельскис - о "проплаченном" ЧМ-2018: идиотов много с больным воображением. Знают, что это правда, но боятся сказать
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил о "проплаченных" результатах сборной России на чемпионате мира 2018 года.
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