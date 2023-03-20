- У "Ростова" сейчас нет никакой красивой игры. Молодцы, что забрались на второе место в чемпионате. Глядя на то, как играет нынешний "Ростов", можно сказать, что команда не удержится на втором месте.
"Ростов" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после победы над подмосковными "Химками" в матче 20-го тура (1:0). Ростовчанам также помогло поражение московского "Спартака", который ранее шел на втором месте, в игре с "Оренбургом" (0:2). После 20 сыгранных матчей в активе "Ростова" 41 очко. Они отстают от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" на семь очков.
Источник: "РБ Спорт"
Калачев: у "Ростова" сейчас нет никакой красивой игры. Они не удержатся на втором месте
Бывший футболист "Ростова" Тимофей Калачев заявил, что ростовчане не смогут удержаться на второй строчке турнирной таблицы РПЛ.
ФК "Ростов"