"Настрой перед матчами сборной отличный. Все, как всегда, в обычном режиме. Иран и Ирак - хорошие соперники, это интересные сборные", - цитирует Караваева "РБ Спорт".
Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. Российский защитник Вячеслав Караваев был вызван тренерским штабом на мартовский сбор национальной команды и контрольные поединки против Ирана и Ирака. Игра против сборной Ирана состоится в Тегеране 23 марта, с командой Ирака - 26 марта в Санкт-Петербурге.
Караваев: Иран и Ирак - хорошие, интересные соперники
Защитник сборной России и "Зенита" Вячеслав Караваев поделился мыслями о соперниках по мартовским товарищеским встречам.
Фото: РФС