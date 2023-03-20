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Караваев: Иран и Ирак - хорошие, интересные соперники

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Защитник сборной России и "Зенита" Вячеслав Караваев поделился мыслями о соперниках по мартовским товарищеским встречам.
Фото: РФС
"Настрой перед матчами сборной отличный. Все, как всегда, в обычном режиме. Иран и Ирак - хорошие соперники, это интересные сборные", - цитирует Караваева "РБ Спорт".

Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. Российский защитник Вячеслав Караваев был вызван тренерским штабом на мартовский сбор национальной команды и контрольные поединки против Ирана и Ирака. Игра против сборной Ирана состоится в Тегеране 23 марта, с командой Ирака - 26 марта в Санкт-Петербурге.


Караваев Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака
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