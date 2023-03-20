- Без Fan ID, конечно, было больше народу. Да и атмосфернее было. Но спасибо тем, кто сделал себе паспорт болельщика и всё равно пришел на игру с "Зенитом". Хотя я согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID - домой по паспорту не ходят, - передает слова Дивеева "Чемпионат".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0, единственный гол на 72 минуте игры забил нападающий Федор Чалов. Количество зрителей на игре, которая проводилась с применением системы персонифицированного учета болельщиков Fan ID, составило 9 974 человека, на матче 19 тура ЦСКА - "Крылья Советов" (4:0) - 2 680 болельщиков. Ранее в 13 туре РПЛ со "Спартаком" (2:2) на этом же стадионе без применения Fan ID было зафиксировано 17 102 зрителя, в 9 туре с "Краснодаром" (4:1) - 14 880 человек.
Чалов - о Fan ID: домой по паспорту не ходят
Федотов - о Fan ID: это какой-то тормоз в развитии футбола. Болельщиков всё меньше и меньше
Дивеев: согласен с Чаловым по Fan ID - домой по паспорту не ходят. Без него было атмосфернее
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил атмосферу на домашнем стадионе "армейцев" после введения в действие системы Fan ID.
Фото: РИА Новости