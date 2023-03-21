Александр Тихонов: Дзюба понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы на мартовском отрезке сезона.
Фото: ФК "Ростов"
– Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что, если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Дзюба понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. Вспомните, как он себя вел – всё было спустя рукава.

Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей! – цитирует Тихонова Legalbet.

Нападающий Артем Дзюба с октября по февраль оставался без игровой практики после того, как провел свой последний матч в 2022 году в составе "Адана Демирспор". 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом в начале ноября. С тех пор он находился на бирже труда. Дзюбу безрезультатно сватали в московское "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород".

В первой декаде февраля "Локомотив" анонсировал подписание контракта с форвардом до конца текущего сезона. В последних трех матчах РПЛ за "железнодорожников" Дзюба забил четыре гола. Он трижды огорчил "Ростов" (3:1) Валерия Карпина, а через тур стал автором победного гола в ворота "Краснодара" (3:2).


Дзюба Локомотив Тихонов
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