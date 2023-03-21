Канчельскис: "весна-осень" для российского футбола лучше. Не зимой же на коньках играть при минус десять

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении российского футбола к календарной системе "весна-осень".
Фото: Getty Images
- Я думаю, что система "весна-осень" будет действительно лучше для российского футбола. Если раньше были результаты по этой системе, то почему бы и нет? Не зимой же на коньках играть. При минус 10, когда у тебя замораживается одно место, играть очень некомфортно, - передает слова Канчельскиса РИА Новости.

С сезона-2012/2013 российские футбольные турниры проводятся по календарной системе "осень-весна", при которой чемпионат страны стартует во второй половине лета очередного года и завершается в весенние месяцы. Переход на эту систему привел к ежегодному проведению последних туров национального первенства перед зимней паузой в декабре, возобновление сезона происходит в конце февраля. При этом нередко матчи приходится проводить при отрицательной температуре.


РФС РПЛ Канчельскис
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