Круговой: в каждом сезоне у любого клуба бывают осечки. Это нормально

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Российский защитник "Зенита" Данил Круговой не считает, что у команды есть проблемы с мотивацией в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Кажется, что в последних матчах у "Зенита" были проблемы с мотивацией из-за большого отрыва? Возможно, со стороны действительно так выглядит, но у меня подобных ощущений нет. Просто в последнее время не получается забивать голы, реализовывать свои моменты. Надеюсь, после перерыва вернемся в оптимальное состояние и будем играть лучше. В каждом сезоне есть какие-то осечки и у нас, и у любого другого клуба. Это нормально. Думаю, такое неизбежно для любой команды. Да, сейчас получилось так, что проиграли "Динамо" и ЦСКА. Нельзя постоянно выигрывать и постоянно проигрывать. Неудачи всегда случаются, но все это проходит. Поэтому надо сейчас отдохнуть, проанализировать эти поражения и в апреле по-новому выходить на поле и побеждать", - цитируют Кругового "Известия".

Данил Круговой - воспитанник академии "Зенита". В июле 2018 года защитник перешел в "Уфу", но уже через год "Зенит" выкупил игрока обратно. В текущем сезоне Круговой принял участие в 20 матчах за "сине-бело-голубых", однако провел на поле в общей сложности 718 минут. 24-летний россиянин, выступающий на позиции левого защитника, отличился за это время одной результативной передачей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Несмотря на поражение в последнем, 20 туре, коллектив Сергея Семака по-прежнему сохраняет уверенный отрыв. Команда с берегов Невы имеет в своем активе на данный момент 48 очков и на 7 баллов обгоняет "Ростов", расположившийся на строчку ниже в турнирной таблице, и на 8 очков опережает московский "Спартак", замыкающий топ-3 первенства России. До конца чемпионата осталось 10 туров.


Круговой Зенит
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