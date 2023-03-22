Под руководством 50-летнего российского специалиста "Торпедо" замыкает таблицу РПЛ и является безоговорочным аутсайдером высшего дивизиона. За двадцать туров черно-белые набрали всего восемь очков.
Отставание от зоны стыковых матчей составляет девять баллов. От спасительного 12-го места команду отделяют двенадцать очков. В следующем туре 2 апреля "Торпедо" на выезде встретится с "Ростовом", занимающим вторую строчку в чемпионате России с 41 очком.
Источник: Sport24
Sport24: "Торпедо" расторгло контракт с Талалаевым по обоюдному согласию
Московское "Торпедо" приняло решение о досрочном прекращении трудовых отношений с главным тренером команды Андреем Талалаевым по взаимному соглашению сторон.
Фото: ФК "Торпедо"