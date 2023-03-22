- На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных. Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку, - приводит мнение Быстрова "СЭ".
Экс-центрфорвард "Зенита" Артем Дзюба в феврале 2023 года пополнил состав "Локомотива". С того момента игрок сумел отметиться 4 голами 1 голевым пасом в 5 встречах за коллектив из Москвы. Со своей бывшей командой Артем встретится уже в матче 22-го тура, который состоится 9 апреля. Поединок пройдет на домашней арене москвичей. За команду с берегов Невы Дзюба провел 249 игр. За этот игровой отрезок форвард отправил в сетку ворот соперников петербуржцев 108 гол, а также футболист отметился 70 ассистами. Эти показатели позволили воспитаннику Спартака стать 2-м по голам и 3-м по передачам в истории петербуржского клуба. После раз Дзюба играл против "Зенита" в 2018 году за тульский "Арсенал". Матч закончился со счетом 3:3. Артем набрал 1+1 по системе гол плюс пас.
Быстров – о Дзюбе в "Локомотиве": на месте тренера искал бы другого нападающего, более быстрого
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением по поводу будущего Артема Дзюбы в "Локомотиве".
Фото: " Чемпионат"