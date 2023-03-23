– Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: "Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади". После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно! – цитирует Мостового "Евро-Футбол.Ру".
В рамках 20-го тура чемпионата России "Химки" потерпели минимальное поражение от "Ростова" со счетом 0:1. Единственный гол был забит на восемнадцатой минуте встречи, когда Максим Осипенко реализовал пенальти, назначенный за фол против нападающего дончан Николая Комличенко. Отметим, что с 29-й минуты подмосковная команда играла вдесятером после удаления Жаниу Бикела. После финального свистка главный тренер "Химок" Спартак Гогниев раскритиковал качество судейства арбитров в играх РПЛ.
Напомним, "Ростов" уже за десять туров до финиша сезона повторил рекорд РПЛ по количеству пенальти, назначенных в пользу команды – 13. Примечательно, что семь из этих 13-ти одиннадцатиметровых ударов судьи ставили после фолов на Комличенко.
Александр Мостовой – о 7 пенальти на Комличенко в РПЛ: человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!
Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении 11-метрового удара в ворота "Химок" в матче РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: "Чемпионат"