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Быстров: Пиняев "низкосракий", как Аршавин, плюс скорость. Он спит с мячом, походу

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Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров высказался о новичках "Локомотива" Артеме Дзюбе и Сергее Пиняеве.
Фото: РФС
Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков – те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить "Локомотив", на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина – берет мяч и тащит.

Сергей напоминает Быстрова? Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, походу. Плюс скорость, плюс "низкосракий", как Андрей Сергеевич [Аршавин]. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало, – заметил Быстров в интервью "СЭ".

34-летний Артем Дзюба и 18-летний Сергей Пиняев пополнили состав "Локомотива" во время зимней паузы. Ветеран уже отметился четырьмя мячами в трех недавних встречах за "железнодорожников". Пиняев стал автором победного гола в ворота "Ахмата" (1:0) в выездном поединке в Грозном, когда гости добились минимального успеха, играя вдевятером. В остальных пяти матчах за "Локомотив" в 2023 году уроженцу Саратова отличиться не удалось.

Благодаря трем победам в трех матчах РПЛ на мартовском отрезке сезона команда Михаила Галактионова стремительно покинула зону стыковых игр за право сохранения прописки в элитном дивизионе. "Локо" идет одиннадцатым, имея в активе 22 очка после 20-ти сыгранных туров.


Быстров Локомотив Пиняев Дзюба Глушенков Сборная России
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