– В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в "Зените". Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче. У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, сверхконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае.
На этом тоже нужно учиться. Первые полгода в "Зените" мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель, – приводит слова Мостового Sport24.
За десять туров до окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 48 очками уверенно возглавляет таблицу. На счету ближайшего преследователя "Ростова" 41 балл. Команда Валерия Карпина благодаря минимальной победе над "Химками" (1:0) на одно очко опередила в таблице "Спартак", который уступил в Оренбурге со счетом 0:2.
"Зенит" также допустил осечку в прошлые выходные, потерпев выездное поражение в Москве от ЦСКА (0:1). Автором победного гола в составе "армейцев" во втором тайме стал Федор Чалов. Следующий тур РПЛ после международного окна запланирован на начало апреля.
Андрей Мостовой – о россиянах в "Зените": права на ошибку нет. Сыграешь плохо – меняют
Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой высказался о недоверии к российским футболистам со стороны тренерского штаба сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"