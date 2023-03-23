Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
18:00
СловенияНе начат
Северная Македония
22:45
МальтаНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
ИсландияНе начат
Португалия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Дания
22:45
ФинляндияНе начат
Сан-Марино
22:45
Северная ИрландияНе начат
Италия
22:45
Сборная АнглииНе начат
Словакия
22:45
ЛюксембургНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Малайзия
17:00
ТуркменистанНе начат
П1 1.68X 3.95П2 5.2
Иран
20:00
РоссияНе начат
П1 2.25X 3.5П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Андрей Мостовой – о россиянах в "Зените": права на ошибку нет. Сыграешь плохо – меняют

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой высказался о недоверии к российским футболистам со стороны тренерского штаба сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в "Зените". Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче. У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, сверхконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае.

На этом тоже нужно учиться. Первые полгода в "Зените" мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель, – приводит слова Мостового Sport24.

За десять туров до окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 48 очками уверенно возглавляет таблицу. На счету ближайшего преследователя "Ростова" 41 балл. Команда Валерия Карпина благодаря минимальной победе над "Химками" (1:0) на одно очко опередила в таблице "Спартак", который уступил в Оренбурге со счетом 0:2.

"Зенит" также допустил осечку в прошлые выходные, потерпев выездное поражение в Москве от ЦСКА (0:1). Автором победного гола в составе "армейцев" во втором тайме стал Федор Чалов. Следующий тур РПЛ после международного окна запланирован на начало апреля.


Зенит Сборная России Мостовой Ан Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дьяков: если Головин подписал новый контракт с "Монако", значит, его все устраивает эксклюзив
Дьяков: не думаю, что футболисты РПЛ придают значение матчу с медиакомандой. Выйдут как на команду Второй лиги эксклюзив
Гришин – об участии команд Медиалиги в Кубке России: я вообще против, чтобы устраивать эту клоунаду эксклюзив
Гришин: Головин не играет в основном составе "Монако": то выходит, то его меняют. Он и 15 млн евро не стоит 2 эксклюзив
Агент: подтверждаю факт интереса "Боруссии" Дортмунд к Головину, но о сумме мне неизвестно
Пономарев: Талалаев полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Видимо, подумал, что он великий 1
Андрей Мостовой: после автогола Кудряшова в матче с Хорватией зашел к нему на страницу – 8000 комментариев за 40 минут 1
Спортивный директор "Пари НН" Кудряшов – о возможном увольнении Горлова: впервые слышу 1
Баженов: дай бог, чтобы Квинси достиг отметки в 150 мячей за "Спартак" эксклюзив
Официально: РФС анонсировал товарищеский матч Россия – Ирак всего за 3 дня до даты игры 1
Александр Мостовой – об уходе Талалаева: цирковая программа, как в "Химках". Я бы не согласился возглавить "Торпедо" 2
Джорджина – о знакомстве с Роналду: у меня были бабочки в животе. Он был очень вежлив и сказал "добрый день"
Андрей Мостовой – о первом матче Дзюбы после "слитого" видео: незабитый пенальти… Подумал: ну все, он может сломаться 4
"РБК Спорт": дортмундская "Боруссия" предлагала "Монако" за Головина 40 млн евро 2
Орлов: переход на систему "весна–осень" – это глупость, популистские дела. Для чего эти эксперименты? 1