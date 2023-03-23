- Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим, - приводит комментарий Оленева "СЭ".
Руководство "Химок" приняло решение назначить на пост наставника команды российского специалиста Спартака Гогниева, которому в прошлом сезоне удалось выйти с "Аланией" в полуфинал Кубка России, обыграв "Зенит" (2:2, 6-5 пен.). Но за время работы уроженца Владикавказа химчане одержали всего одну победу в 18 встречах. Этой весной подмосковный коллектив провел 3 поединка в рамках российского первенства, в которых сумел заработать только 1 очко, сыграв вничью с "Факелом" (1:1). По итогам 20 туров команда Гогниева идет на 15 месте, отставая от "Факела", находящегося в зоне стыковых матчей на 4 балла. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в клубе рассматривают вариант смены тренера.
Гендиректор "Химок" Оленев: не рассматриваем вариант отставки Гогниева
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу будущего наставника команды Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"