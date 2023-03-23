- Встреча с "Фенербахче" будет очень интересной, все хотят ее сыграть. В данном случае — это хороший опыт для нас и возможность для "Зенита" сыграть на европейском уровне, где его привыкли видеть. И, конечно, очень хорошая, правильная история с той точки зрения, что встреча — благотворительная. Ведь принимая в ней участие, мы поможем людям. Так что плюсов очень много, - приводит мнение Бакаева "Матч ТВ".
"Зенит" и "Фенербахче" сыграют сегодня в рамках благотворительного матча. Отметим, что ранее "Зенит" в рамках спарринга встречался с иранским "Сепаханом" (0:2). В 2022 году команда Семака дважды сыграла против сербского клуба "Црвена Звезда". В Сочи петербуржцы обыграли белградский коллектив (2:1) благодаря голам Мостового и Кассьерры, а в Санкт-Петербурге сумели забить 3 гола в ворота сербов, пропустив при этом всего 1.
Свой последний поединок в рамках европейских соревнований "Зенит" провел в феврале 2022 года, где в гостях сыграл вничью с испанским "Бетисом" (0:0). "Фенербахче" в своем национальном первенстве располагается на 2-й строчке, имея в своем активе 54 очка. Отставание от лидирующего "Галатасарая" составляет 6 баллов. В 2019 году "Зенит" и "Фенербахче" встречались в рамках ЛЕ, тогда по сумме двух ирг сильнее оказалась российская команды (0:1, 3:1).
Бакаев: встреча с "Фенербахче" – хорошая возможность для "Зенита" сыграть на европейском уровне
Российский футболист "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился мыслями по поводу матча против "Фенербахче".
Фото: Матч ТВ