- Дзюба - это очень сильная личность, которая не обращает внимания на критику. Он убирает всё лишнее из своей жизни и не даёт себе подвергаться каким-то сомнениям. Любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же "толстокожим", чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество Дзюбы.
Артем Дзюба присоединился к московскому "Локомотиву" только прошедшей зимой. Текущий сезон 34-летний российский нападающий начинал в турецком "Адана Демирспор". Дзюба уже выходил на поле в составе "Локомотива" с капитанской повязкой. Форвард отметился четырьмя забитыми мячами в трех матчах Российской Премьер-Лиги. Два из четырех голов Дзюба стали для железнодорожников победными. Футболист не был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин оправдал это возрастом Дзюбы.
Источник: Metaratings
Тикнизян: Дзюба - очень сильная личность. Нужно быть таким же "толстокожим"
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, какое качество он бы хотел позаимствовать у Артема Дзюбы.
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