- Для "Зенита" это очень хорошо, что выдалась возможность сыграть с командой высокого уровня. Принципиальность в этом матче присутствует. Но посмотреть готовность и состав тоже необходимо. Для тренера это важно. Но мотивация будет. Это будет не просто товарищеский матч, а ближе даже к официальной игре. Интерес к этой игре будет.
Напомним, в чемпионате и Кубке России, как и в большинстве высших дивизионов других европейских и мировых национальных лиг, сейчас пауза, связанная с перерывом на матчи сборных. Санкт-петербургский "Зенит" в это время договорился о проведении благотворительной встречи с турецким "Фенербахче", которая проходит сегодня, 23 марта, в Стамбуле. Все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции месяц назад. Матч с "Фенербахче" - единственный для "Зенита" во время паузы на игры сборных.
Источник: "Евро-Футбол"
Деменко: у "Зенита" будет мотивация и интерес к матчу с "Фенербахче". Эта встреча будет приближена к официальной игре
Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко заявил, что товарищеский матч с "Фенербахче" будет приближен к официальной игре.
ФК "Сочи"