- Я иногда смотрю матчи РПЛ, поддерживаю "Ростов", но чаще всего смотрю игры "Спартака" и "Зенита". Что могу сказать про Карпина? Это один лучших тренеров в России. Когда я был у него в команде, увидел его профессиональный подход к каждому игроку, он очень внимательный специалист. Настоящий профессионал!
Саид Эззатоллахи играл под руководством Валерия Карпина в "Ростове". За ростовчан футболист сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также иранский полузащитник выступал в России за махачкалинский "Анжи" и пермский "Амкар". Сейчас Эззатоллахи защищает цвета датского "Вайле", в которой перешел летом 2022 года. В товарищеском матче между сборными России и Ирана Эззатоллахи вышел в стартовом составе азиатской команды и провел на поле 78 минут.
Источник: "РБ Спорт"
Эззатоллахи: Карпин - один из лучших тренеров России. Настоящий профессионал!
Бывший полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи комплиментарно высказался о главном тренере ростовчан Валерии Карпине.
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