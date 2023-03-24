- Конечно, любого футболиста беспокоит малое количество игрового времени. Но меня это в какой-то степени и заводит. Значит, недостаточно работаю. Значит, надо работать больше. Верю в хорошее будущее. Надеюсь, оно наступит. Ренан? Хорошие впечатления. Но конкурент достойный.
Дмитрий Чистяков, выступающий за "Зенит" с 2020 года, в текущем сезоне сыграл за санкт-петербургскую команду 14 матчей во всех турнирах, проведя на поле лишь 944 минуты. В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели центрального защитника Роберта Ренана, который был вызван во взрослую сборную Бразилии на мартовские матчи. После зимней паузы в сезоне Чистяков сыграл два полных матча в Кубке России и отыграл 45 минут в игре с ЦСКА в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Чемпионат"
Чистяков: меня заводит малое количество игрового времени в "Зените". Верю в хорошее будущее. Надеюсь, оно наступит
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о небольшом игровом времени в команде и поделился мнением о новичке Роберте Ренане.
"Чемпионат"